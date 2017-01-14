Şırnak'ta Terör Mağdurları Için Yapılacak Olan Konutlar

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yapılacak olan konutlarla ilgili bilgi verdi.



Vali Su, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaretinde bir esnafın Şırnak'ta yapılacak konutlarla ilgili sorusu üzerine Su, bir ay içinde ihale yapılacağını, Gazi Paşa Mahallesinde 1. etapta bin 266 konutun yapımına başlanacağını söyledi.



Evi yıkılmamış fakat eşyası zarar gören vatandaşlara da ödeme yaptıklarını anlatan Su, eşyası zarar gören vatandaşlara 5 ile 30 bin lira arası ödeme yaptıklarını belirtti.



Küçük esnafa da sosyal destek kapsamında karşılıksız 3 bin lira verdiklerini aktaran Su, vatandaşların ve esnafın zararlarını tespit ettiklerini, tespitlere göre ödeme yaptıklarını kaydetti.



Yeşilyut, İsmet, Dicle, Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallelerinde yaklaşık 6 bin konut yapılacağını ifade eden Su, "Bir ay içinde ihalesi yapılacak konutların ilk etabı Gazi Paşa Mahallesinde olacak ve bin 266 konut yapılacak. Diğer mahallelerde yaklaşık 6 bin konut hak sahiplerine bir yıl içinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.



"Vatandaş derse benim 150 metrekare bir evim vardı, yıkıldı. Vatandaşa 150 metrekare ev vereceğiz. Bu adam bir kuruş para ödemeyecek." diyen Su, anlaşma yaptıkları vatandaşlara aylık 560 lira kira desteği sağladıklarını aktardı.



Terör örgütüne yönelik operasyonlar bittiği tarihten itibaren ev kiralarının verileceğini, evleri teslim edilinceye kadar da kira desteğinin süreceğini bildiren Su, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Eski evi yerine gıcır gıcır yepyeni ev veriyoruz. Diyelim 150 metrekare 20 yıllık eviydi. Biz ona sıfır 150 metrekare ev vereceğiz. Bazı vatandaşlar evim 150 metrekare idi. Ama ben 200 metrekare ev istiyorum derse o zaman geriye kalan 50 metrekareyi ödeyecek. Onu da belli bir takside bağlayacağız. Uzun vadeli ve yavaş yavaş ödeyecek. Ama tersi de mümkün. 150 metrekare evim vardı. Bana 100 metrekare yeter diyorsa geriye kalan 50 metrekarenin parasını biz ona vereceğiz."



Esnaf Mesut Şaran ise huzur istediklerini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah işlerini rast götürsün. İnşallah bundan sonra huzur olacak. İnsanca yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye her taraftan saldırıyorlar. İnşallah hepimiz bir olacağız ve buna fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.