Şırnak'ta "Tarım ve İnsan" Fotoğraf Sergisi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce "Tarım ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.



İl Müdürlüğü bahçesinde açılan sergide, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda ödüle layık görülen 50 eser yer alıyor.



Vali Ali İhsan Su, serginin açılışında yaptığı konuşmada, tarımın bilimsel olarak yapılması gerektiğini söyledi.



Tarımda da eğitimin şart olduğuna işaret eden Vali Su, "Çiftçi eğitimi son derece önemli. Bizde bugün ağaç gübreleme, ağaç budama, organik tarımda bu anlamda yaptığımız eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan 119 çiftimize sertifikalarını vereceğiz. Geçen yıl 30 bin fıstık aşısı yaptık. 198 genç çiftçiye kapama bahçesi ve projeler gerçekleştirdik." diye konuştu.



Vali Su, İl Özel İdaresi kaynaklarından taş toplama makinesi alacaklarını belirterek, taş nedeniyle kullanılamayan tarlaları kullanır hale getireceklerini kaydetti.



İl Müdürü Bekir Kılıç da bitkisel ve hayvansal üretim, gıda denetim faaliyetlerin yanında çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.



Konuşmaların ardından 119 kursiyere sertifika verildi ve serginin açılışı yapıldı.



Programa, Şırnak Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı.