Şırnak'ta Sular Akmaya Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi'nin talebi üzerine Şırnak'a yardım eli uzattı. Hizmet araçları ve iş makineleri ile Şırnak'a giden Büyükşehir ekipleri, ilçenin en önemli sıkıntısı olan içme suyu sorununu gece gündüz çalışarak çözdü.



İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, aksayan belediyecilik hizmetleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Aynı zamanda Şırnak Belediyesi'ne Kayyum Danışmanı olarak atanan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75'inci maddesine 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 11. Madde gereği Şırnak'a yardım elini uzattı. Türel, Şırnak'a bölge halkının hizmetinde kullanılmak üzere geçici olarak, tam teçhizatlı itfaiye aracı, kepçe, paletli ekskavatör, çok amaçlı arozöz kamyon, damperli kamyon ve otobüs gönderdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Şırnak'a kendi atölyelerinde imal ettiği 172 adet döküm ayaklı kent mobilyası, 5 takım spor aletleri grubu, 2 takım engelli spor aletleri grubu yardımında bulundu.



Su verilmeye başlandı



Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden 10 kişilik uzman bir ekip de Şırnak'ın en büyük sıkıntısı olan içme suyu sorununu çözmek için kente gitti. ASAT ekipleri, zorlu arazi şartları, aşırı soğuk, kar ve tipiye rağmen kente su getirmek için yoğun bir çalışma içine girdi. ASAT ekiplerinin özverili çalışmasıyla Şırnak'a su verilmeye başlandı. Ekipler, yıkık durumdaki kentte şebeke kaçağı sorununu çözmek için de çalışma yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, kentin bozulan yolları ve kaldırımlarını da onarıyor.



Zorlu şartlarda özverili çalışma



İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, yardım için Büyükşehir Belediye Bakanı Menderes Türel'e teşekkür ederek, şunları söyledi: "Antalya'dan gönderilen kepçe, ekskavatör, otobüs, kamyon, arasöz ve itfaiye aracı kentimize ulaştı. Bunun dışında gönderilen oyun grupları, oturma bankları, spor aletleri ve engelli spor malzemelerinin kurulumunu yapıyoruz. Bizim için en önemlisi, Şırnak'taki su sorunu çözmek üzere bir ekip burada. 10 kişilik ekip çok yoğun bir çalışma yürütüyorlar. İçme suyu şu an Şırnak'ın en büyük sıkıntısı. Arkadaşlar Şırnak'ın zor şartlarında araziye çıktılar. Belediye'den getirdikleri ekipman, araç gereçlerle özverili bir çalışma yürütüyorlar. Şırnak'ın sarp kayalıklarında, kar kış demeden bizler için çalışıyorlar. Onların sayesinde Şırnak'a su vermeye başladık. Kentte yıkım oranı çok yüksek olduğu için şebeke hattında büyük kaçaklar var. Dağıtımda büyük bir problem yaşıyoruz. Kayıp-kaçağı önlemek için de ayrıca bir çalışma yapıyorlar."



Örnek kardeşlik



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini almanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Turan Bedirhanoğlu, "Başkan Menderes Türel, şu ana kadar diğer kardeş belediyelere örnek olacak bir kardeşlik sergiliyor burada. Danışman olarak hem en zor belediyeyi aldı, hem de bu anlamda gerçekten ciddi destekler sağladı. Araç parkımıza yeni araçlar gönderecekler. Birkaç yıllık yeni araçlar bunlar. Hükümetimizin de bize ciddi desteği söz konusu. Ciddi yatırımlar yaptık. İçme suyu, kanalizasyon, şehir içi yollarının ihalelerini tamamladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonundan yararlanacağız, belediyeciliği onlardan öğrenip halka hizmet olarak yansıtacağız" diye konuştu.



Türel bizim için büyük şans



Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, duygularını şu şekilde ifade etti: "Menderes Türel'in Şırnak'a danışman olarak görevlendirilmesi, terör örgütü tarafından yıkılmış, talan edilmiş bir şehrin ona emanet edilmesi bizim için büyük bir şanstır. Sayın Türel'in Türkiye'nin en çalışkan ve başarılı belediye başkanlarından olduğunu biliyoruz. Cizre'den Şırnak'a geçiş yaparken başkanımızın gönderdiği otobüsü gördüm, halkımızın bir kısmı geri dönüş yapıyor. Öğrencilerimizin, kadınlarımızın o otobüse binmesi beni çok mutlu etti, gurur duyduk. Her alanda başkanımız buraya sevgi ve gönül elini uzattı. Dün kendisi ile de bizzat görüştüm. Ne istiyorsanız biz hazırız dediler. Hizmetleri geliyor, kendisini de bekliyoruz. Halkımız çok mutlu, özellikle biz kadınlar olarak çok mutluyuz."



AK Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan da "Antalya'dan gelen ekiplerden Allah razı olsun. Ciddi bir gayret içerisindeler. Su ve kanalizasyon hizmetlerinin ihalesi yapıldı ancak teknik ve uzman personele ihtiyacımız var. Bu anlamda büyük destekleri var. Teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA