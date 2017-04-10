Şırnak'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Şırnak ve ilçelerinde gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verildi.
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