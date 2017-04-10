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Şırnak'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
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Şırnak'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Şırnak ve ilçelerinde gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verildi.

Şırnak'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Şırnak ve ilçelerinde gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verildi.

Kaynak: Dunya.com

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Şırnak