Şırnak'ta Sivil Toplum Kuruluşları Polisi Unutmadı

Şırnak'ta, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, güvenlik noktalarında nöbet polis memurlarını ziyaret ederek çiçek verdi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (KONFED) ilçe temsilcisi ve üyeleri, kentin giriş-çıkışlarındaki kontrol noktalarını ziyaret ederek, nöbet tutan polis memurlarıyla bir süre sohbet etti.



Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som, zor şartlarda görev yapan polislerin haklarının asla ödenmeyeceğini söyledi.



Polislere moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Som, "Biz sizlerin burada ne cefa ve zor şartlar altında görev yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Allah sizi her türlü kaza ve belalardan korusun. Bölgede ve Türkiye'de fedakarca mücadele eden, vatanımız, milletimizin güvenliği için gecesini gündüzüne katan siz isimsiz kahramanlarımız için namazlarımızda dua ediyoruz." dedi.



Gruptakiler, polislere çiçek vererek, birlikte fotoğraf çektirdi.