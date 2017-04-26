Şırnak'ta Şehitler İçin Tören

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuşlar Sedat Düzgün (19) ve Nezir Pınarcı (26) için tören düzenlendi.



23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.





Daha sonra şehit Düzgün'ün cenazesi Çorum'a, Pınarcı'nın cenazesi de Manisa'ya gönderilmek üzere, helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.



Törene Vali Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.



Uludere ilçesi Andaç Köyü Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Düzgün ve Pınarcı, helikopterle kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.