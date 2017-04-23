Şırnak'ta Şehitler İçin Tören

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu (22) ve Efe Osman Apaydın (26) için tören düzenlendi.



23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.



Törene 2 çocuğuyla katılan şehit Kurtçu'nun eşi Özde Kurtçu güçlükle ayakta durabildi.



Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'un da katıldığı törenin ardından şehit Kurtçu'nun cenazesi Tekirdağ'a, Apaydın'ın naaşı ise Niğde'ye gönderildi.



Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda sabaha karşı PKK'lı teröristlerce açılan ilk ateşte ağır yaralanan Kurtçu ve Apaydın, helikopterle kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.