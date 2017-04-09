Şırnak'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Şırnak'ta, emniyet teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okuldu.



Vali Kamil Acun Külliye Camisi'nde düzenlenen mevlite, Valisi Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu, ilahiler seslendirildi ve dua edildi.



Vali Su, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenabı Hak, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, mukaddesatımız ve bu topraklar için can veren bütün şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Vali Su ve İl Emniyet Müdürü Uslusoy, programından ardından, kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarından nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti.