Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün Naaşı Giresun'a Gönderildi (3)

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün naaşı, Ordu-Giresun Havalimanına getirildi.



Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törenin ardından, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, tören mangası tarafından Giresun Belediyesinin cenaze aracına konuldu.



Şehidin eşi Ayşegül Bingöl ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül Bingöl de aynı uçakla Ordu-Giresun Havalimanına gelirken, şehidin babası Arif Bingöl ile yakınları sinir krizi geçirdi.



Törene katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, şehidin yakınlarını da teselli etmeye çalıştı.



Törene AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün naaşı, yarın Giresun'a bağlı Esentepe köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.