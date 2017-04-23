Şırnak'ta Şehit Olan Iki Asker Için Tören Düzenlendi

Şırnak'ta şehit olan iki asker için tören düzenlendi (1)(Tür: Yurt)

Şırnak'ta Şehit Olan Iki Asker Için Tören Düzenlendi

Şırnak'ta şehit olan iki asker için tören düzenlendi (1)

(Tür: Yurt)

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