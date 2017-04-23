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Şırnak'ta Şehit Olan Iki Asker Için Tören Düzenlendi
Şırnak'ta Şehit Olan Iki Asker Için Tören Düzenlendi
Şırnak'ta şehit olan iki asker için tören düzenlendi (1)(Tür: Yurt)
23 Nisan 2017 Pazar 17:17
Şırnak
'ta şehit olan iki asker için tören düzenlendi (1)
(Tür: Yurt)
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