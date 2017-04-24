Şırnak'ta Şehit Düşen Gazi Uzman Çavuş Toprağa Verildi (2)

SİLAH ARKADAŞLARI DA KATILDI



Şırnak'ta güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesine birlikte görev yaptığı silah arkadaşları da katıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Hareket Tabur Komutanlığı'nda görevli olan bir grup asker, şehit Apaydın'ın çocuklarını kucaklarından indirmedi. Adı açıklanmayan ve daha önce başka bir çatışmada sağ elinden yaralanan uzman çavuş da, şehidin oğlu ile yakından ilgilendi. Yaralı eli sargıda olmasına karşın cenaze boyunca 4 yaşındaki Hasan Bora'yı kucağında taşıyan uzman çavuş, silah arkadaşına son görevini yerine getirdi.



