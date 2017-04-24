Şırnak'ta Şehit Düşen Gazi Uzman Çavuş Toprağa Verildi

ŞIRNAK'ta güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan ve bir yıl öne yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesi memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin bir gün önce ailesini arayıp, "Bir daha görüşemeyiz belki" diyerek helallik istediği de kaydedildi.



26 yaşındaki 2 çocuk babası Efe Osman Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk önce Şahinali Mahallesi'ndeki baba ocağına, ardından merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Ovacık Köy meydanına getirildi. Şehidin eşi Meltem, annesi Ayşe Apaydın gözyaşlarına boğulurken, çocukları 4 yaşındaki Hasan Bora ve 1 yaşındaki Mustafa babasının tabutu başında asker kıyafetiyle bekledi. Şehidin annesi sağlık görevlilerinin desteğiyle törene katılırken, "2 çocuğumuz daha büyüyor onları da göndereceğim. Korkmadı, kardeşi de asker onları da göndereceğim. Vatan sağ olsun. Annem en büyük yere gittin, en büyük mertebeyi aldın. Annem, canım aslanlar gibi gidiyorsun kuzum benim" diye ağıt yaktı. Baba Hasan Apaydın da metanetli görünmeye çalıştı.



Niğde Valisi Ertan Peynrcioğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende şehit Apaydın'ın özgeçmişi okundu. Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar da cenaze namazını kıldırdı. Müftü Gürpınar, kahraman şehidin 1 gün önce ailesini arayarak "belki bir daha görüşemeyiz" diyerek helallik aldığını, bu durumu da kendisine törenden önce anlattıklarını söyledi.



Şehit Efe Osman Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu vatandaşların omuzlarında Ovacık Köyü mezarlığında toprağa verildi. - Niğde