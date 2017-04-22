Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk (36) için tören düzenlendi.



23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.



Evli ve iki çocuk babası Çubuk'un eşi Gülsüm Çubuk, kardeşi Serhat Çubuk ve şehidin iki çocuğu da törende hazır bulundu. Eşi ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı.



Şehidin eşi Çubuk'un törende ayakta durmakta zorlandığı görülürken, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve komutanlar şehidin eşine başsağlığı diledi.



Törenin ardından şehit Çubuk'un cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderildi.



Törene Vali Su, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.





Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde süren operasyonda, dün arazi tarama faaliyeti esnasında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker yaralanmış, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Çubuk, kurtarılamayarak şehit düşmüştü.