Şırnak'ta Polis Yılbaşında Bile -10 Derecede Nöbet Tutuyor

ŞIRNAK'da yeni yıl nedeniyle kent merkezinde artan güvenlik önlemleri kapsamında görevli polisler, -10 derecedeki soğuk havaya rağmen nöbet tutuyor.



Ağır hava koşulları ve geceleri -10 derecedeki soğuklara rağmen, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için kent merkezinde görevli polisler, yılbaşında bile nöbet tutuyor. 1380 rakımlı Namaz Dağı'nda yol güvenliği sağlayan görevli polis memurları, görevlerini yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Şırnak polisi vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmesi için Şırnak-Siirt, Şırnak Hakkari ve Şırnak-Cizre karayollarında güvenliği arttırdı. Şırnak-Siirt yolunda bulunan ve Namaz Dağı mıntıkasınadaki uygulama noktasında, -10 dereceyi bulan hava soğukluğuna ve zorlu kış şartlarına aldırış etmeden görevlerini ifa eden polisler, memleketin her köşesinde görev yapmanın kutsal olduğunu söyledi. Halkın huzuru ve devletin bekaası için seve seve nöbet tuttuklarını ve bu durumdan şikayetçi olmadıklarını dile getiren görevli polisler,

2016'nın son saatlerinde, uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret eden gazeteciler, polis memurlarının yeni yılını kutladı. Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner ve kentte görev yapan basın mensupları, soğuk hava ve olumsuz tüm şartlara rağmen severek görev yapan polis memurlarına teşekkür etti. - Şırnak