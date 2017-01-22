Şırnak'ta Patlayıcıyla Oynayan İki Çocuk Yaralandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcıyla oynayan 2 çocuk, meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

BULDUKLARI PATLAYICIYI EVLERİNE GÖTÜDÜLER

Dicle Mahallesi'nde ikamet eden Vezir (7) ve kardeşi Emre Barış (8), hurdalıkta oynadıkları sırada PKK'lı teröristlerce bırakılan el yapımı patlayıcıyı buldu. Patlayıcıyla götürdükleri evlerinin avlusunda oynamaya başlayan Vezir ve ağabeyi Emre Barış, meydana gelen patlamada ağır yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.