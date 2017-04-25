Şırnak'ta Patlama 2 Şehit- Arşiv

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında arazi araması yapan askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.



Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından, önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



ŞIRNAK/DHA



(Tür: Yurt)