Şırnak'ta Patlama: 2 Şehit (2)

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu. PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerinin geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan askerlerin Çorum nüfusuna kayıtı ve evli olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün ile 26 yaşındaki Manisa'ın Saruhan İlçesi'nde doğan Uzman Çavuş Nezir Pırnacı olduğu belirtildi. Şehitlerin Şırnak'ta düzenlenecek tören ardından cenazeleri memlelektelerine uğurlanacak.