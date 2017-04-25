Şırnak'ta Patlama: 2 Şehit

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsal kesiminde arazi araması yapan askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.



Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsal kesiminde arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından, önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bulunan Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaralı 2 asker şehit oldu.



Saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. - Şırnak