Şırnak'ta Patlama: 2 Şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Olay, Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arama faaliyeti sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 2 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı askerler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.



(Melih Yiğit / İHA)