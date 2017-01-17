Şırnak'ta Parçalanmış Kredi Kartı Slipinden Katil Zanlısı Yakalandı

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde 7 Aralık 2016 günü bir petrol istasyonuna yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Fırat Oktan'ın olayını soruşturan jandarma ekipleri,yapıkları çalışmalar sonucunda olay yerinde buldukları parçalanmış kredi kartı slipi, kot pantolon parçası ve parçalanmış 5 TL'de yola çıkarak katil zanlısı A.İ'yi sahte pasaportla Artvin Hopa sınır kapısından yurt dışına kaçmak istediği sırada yakalandı.İdil İlçesi'ne bağlı Çığır Köyü yakınlarında bulunan petrol istasyonuna 7 Aralık 2016 günü düzenlenen ve 18 yaşındaki Fırat Oktan ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı için Jandarma ekipleri detaylı bir soruşturma gerçekleştirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucunda şahsın ateş ettiği noktada ayrıntılı inceleme yaparak, yapılan incelemede olay yerinde silahla ateş edilmiş kredi kartı slipi, kot pantolon parçası ve parçalanmış 5 TL buldu. Parçalanmış kredi kartı slipini bir araya getiren jandarma ekipleri kredi kartı slipinin üzerinde 'D. Market' ismin yer aldığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda 'D.Marketin' Mardin'in Midyat İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda ortaya ve saldırganın bu istasyondan alışveriş yaptığı tespit edildi.



ARICINA BENZİN YERİNE MAZOT KONULUNCA TARTIŞMIŞ



Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel bir ekip Midyat İlçesi'nde bulunan söz konusu markete giderek ayrıntılı inceleme yaptı. Yapılan incelemede slipin aslına ulaşarak alış verişin Ş.M. isimli şahıs tarafından yapıldığı ve Şahsın 1997 model Fiat Tofaş Şahin markalı araç ile yakıt alındığı ve aracın da Midyat ilçesinde İ.İ., kadının adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Elde edilen deliller ve ulaşılan bilgiler sonucunda istasyon çalışanları ile yapılan görüşmede İ.İ. isimli kadının oğlu olduğu tespit edilen A.İ. isimli şahısın, 13 Kasım 2016 tarihinde Fırat Oktan'ın öldürüldüğü benzin istasyonuna gelerek aracına benzin almak istediği, istasyon çalışanları tarafından benzin yerine yanlışlıkla depoya motorin koyulması sonucu aracın arızalandığı, A.İ.'nin araç masraflarının benzin istasyonunu yetkilileri tarafından karşılanmasını istedi ve aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Yaşanan tartışma nedeniyle A.İ. isimli şahsın 7 aralık 2016 tarihinde Nusaybin'den İdil'e düğüne geldiği ve aynı benzin istasyonuna araç ile gelerek elinde bulunan av tüfeği ile 7-8 el ateş etmek sureti ile Fırat Oktan'ın ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.



Şüpheli A.İ.'nin yakalanması amacıyla özel ekip oluşturulurken, İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile A.İ. isimli şahıs ülke genelinde takibe alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Y.İ. adına sahte pasaport düzenlettiği ve yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara, hava ve deniz gümrük kapılarına bilgi verildi. Şüpheli A.İ. 14 Ocak 2017 tarihinde Artin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı esnada Y.İ. adına düzenlenmiş sahte pasaport ile birlikte yakalandı.Yakalanan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin cezaevine gönderildi.