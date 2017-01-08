Şırnak'ta Operasyon ve Askeri Hareketlilik Sürüyor

Şırnak'ın Küpeli dağında 4 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve PKK'lıların kış üstlenmelerini imha etmeye yönelik olan operasyon, hava desteği ile devam ederken, bölgedeki askeri sevkiyat ve hareketliliğin ise sürdüğü belirtildi.



Şırnak merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen komutanlığının sevk ve idaresindeki Küpeli dağındaki operasyon 4 Ocak'tan beri devam ediyor. Bölgedeki bir çok askeri birliğinde katıldığı ve PKK'lıların kış üstlenme alanlarının imhasını hedefleyen hava destekli operasyon devam ederken, bölgeye hem hava hem de karadan takviye birliklerin sevki sürüyor. Küpeli dağının dışında Çıraf dağının da bazı bölümlerini kapsayan operasyon nedeniyle bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı gözlendi. Operasyonu Akçay, Seslice, İkizce'de bulunan Tugaylardaki askerlerin yanı sıra Siirt'teki özel birliklerinde katıldığı belirtildi. Kötü hava koşullarına rağmen devam eden operasyonlara havadan ise Skorski, Kobra ve Atak Helikopterlerinin destek verdiği öğrenildi.