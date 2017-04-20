Şırnak'ta Öldürülen Terörist Sayısı 13'e Yükseldi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde öldürülen terörist sayısı 13'e yükseldi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ateşiyle etkisiz hale getirilen on bir(11) Bölücü Terör Örgütü mensubuna ilaveten kaçan iki(2) Bölücü Terör Örgütü mensubu daha kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmiş olup toplam on üç (13) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(İHA)