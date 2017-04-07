Şırnak'ta Miting Kuyruğu

Şırnak'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı mitingi izlemek isteyen vatandaşlar, kent girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın kent merkezinde katılacağı mitingi izlemek isteyen vatandaşlar, Şırnak kent girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kuyruğun sonu, kent girişinden Özveren köyüne kadar ulaştı. Mitinge giden vatandaşlardan Celal Bayar Östunç, "'Miting için Beytüşşebap'tan geldik ancak yollarda oluşan kuyruklar nedeniyle bekliyoruz" dedi. - ŞIRNAK