Şırnak'ta, Kumçatı Belde Belediyesi'ne Kayyum Atandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) ile Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu atandı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında geçen yıl Aralık ayında DBP'li Belediye eş Başkanları Mehmet Demir ve Özlem'in tutuklanmasının ardından, merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.



Daha önce Şırnak Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Kumçatı Belde Belediye Başkanlığı'na da kayyum olarak atandı. Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu, hem Şırnak merkez, hem de Kumçatı Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek. - Şırnak