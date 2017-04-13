Şırnak'ta Kosgeb Destekleri Sürüyor

Şırnak'ta, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) işletmelere yılın ilk çeyreğinde 282 bin lira hibe desteği sağlandı.



KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in küçük işletmelere verdiği destekler hakkında bilgi verdi.



Geçen şubat ayında başlanan program kapsamında işletmelere 50 bin liraya kadar faizsiz, 1 yılı ödemesiz, 36 ay vadeli kredi verildiğini hatırlatan Çakar, şöyle konuştu:



"Şırnak'ta 910 işletme mali verilerin büyüklüğüne göre 20 bin ile 50 bin lira aralığında faizsiz kredi almaya hak kazanarak, piyasaya 22 milyon 750 bin lira para aktarımı yapacak. Kredi kullandırım işlemlerinin başladığı 10 Mart'tan bugüne kadar 910 işletmeden 517'si, kredisini kullanmış parasını almıştır. Şırnak genelinde piyasaya 12 milyon 62 bin 500 lira para girmiştir. 124 işletmenin tüm işlemleri bitmiştir ayrıca 269 işletmenin bankadaki işlemleri devam etmektedir."



Çakar, girişimci desteğinden yararlanmak isteyenler için uygulamalı girişimcilik kursları açtıklarını belirterek, sertifika alıp yeni iş yeri açan girişimcilere 50 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi verildiğine dikkat çekti.



Çakar, şunları kaydetti:



"2017 yılı ilk 3 aylık döneminde il genelinde açtığımız 25 uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programını başarıyla tamamlayan 625 yeni girişimci sertifikalarını almıştır. Sertifika alan 42 girişimci yeni iş yeri açarak destek işlemlerini başlatmıştır. Başvuru ve değerlendirme aşamalarını tamamlamış 17 girişimcimize, bugün itibariyle 282 bin 700 lira geri ödemesiz hibe desteği sağladık."