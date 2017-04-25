Şırnak'ta Kazada Ölen Polis, İslahiye'de Toprağa Verildi

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru 24 yaşındaki Ali Keklikçi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.



Silopi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru Ali Keklikçi, dün kendi kullandığı 05 NB 363 plakalı otomobille yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç polis memurunun cenazesi, bugün memleketi İslahiye'ye getirildi.



Polis memuru için İslahiye'nin Kozdere Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından polis memuru Keklikç'nin cenazesi mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. - Gaziantep