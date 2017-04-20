Şırnak'ta Güvenlik Güçlerinin Devam Eden Operasyonunda Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 26'ya...

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi.

Şırnak'ta Güvenlik Güçlerinin Devam Eden Operasyonunda Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 26'ya...

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu belirlendi.

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Şırnak, Terör, Söz
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