Şırnak'ta Güvenlik Güçlerinin Devam Eden Operasyonunda Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 26'ya...
Şırnak'ta Güvenlik Güçlerinin Devam Eden Operasyonunda Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 26'ya...
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi.
20 Nisan 2017 Perşembe 15:00
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu belirlendi.