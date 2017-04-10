Şırnak'ta Fetö/pdy Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenenlenen operasyonda, avukat, öğretmen ve İdil Devlet Hastanesinde görevli bir çalışan gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.