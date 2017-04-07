Şırnak'ta Fetö/pdy Operasyonu
Şırnak'ın İdil ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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