Şırnak'ta Fetö/pdy Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta Fetö/pdy Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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