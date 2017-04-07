Şırnak'ta Fetö/pdy Operasyonu
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
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