Şırnak'ta Fetö/pdy Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta Fetö/pdy Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

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