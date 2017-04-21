Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 36'ya Yükseldi
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
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