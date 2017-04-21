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Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 36'ya Yükseldi
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Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 36'ya Yükseldi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 36'ya Yükseldi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Şırnak, Terör, PKK