Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi



ŞIRNAK - Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına ait birliklerin operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdikleri bildirildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26 olduğu ifade edildi.