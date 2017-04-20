Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 19'a Yükseldi

Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden 18'inin ölü, 1'inin ise yaralı ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve Atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 16 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 19 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK