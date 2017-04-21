Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen PKK'lı Sayısı 29'a Çıktı

ŞIRNAK Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde 3 gündür yürütülen hava destekli operasyonlarda bugün 3 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği, böylelikle 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a çıktığını açıkladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir"denildi. - Şırnak