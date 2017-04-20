Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen PKK'lı Sayısı 26'ya Yükseldi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren devam eden çatışmada, şimdiye kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde devam eden çatışmanın bilançosunu açıklayan Şırnak Valiliği'nden yapılan son yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Nalaguva Tepe bölgesinde bugün saat 13.40'ta Hava Kuvvetlerimizin ateşi ile 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren bölgede devam eden operasyonlarda toplam 26 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.