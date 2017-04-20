Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 26'ya yükseldi



ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 26'YA ÇIKTI



Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren devam eden çatışmada, şimdiye kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde devam eden çatışmanın bilançosunu açıklayan Şırnak Valiliği'nden yapılan son yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Nalaguva Tepe bölgesinde bugün saat 13.40'ta Hava Kuvvetlerimizin ateşi ile 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren bölgede devam eden operasyonlarda toplam 26 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



BESTLER/DERELER SÖZDE CEPHE SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonla ilgili bilgilendirmede ise şöyle denildi; "Operasyon kapsamında Nalaguva Tepe bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen operasyonda ilk tespitlere göre yedi terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak bir terörist de unsurlarımızca açılan ateş sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Şu ana kadar operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 olmuştur. Operasyon devam ediyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Besta (Bestler/Dereler) sözde cephe sorumlusu SORO kod (İran uyruklu) adlı terörist olduğu tespit edilmiştir."