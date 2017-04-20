Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen PKK'lı Sayısı 26'ya Yükseldi (3)

ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 26'YA ÇIKTIŞırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren devam eden çatışmada, şimdiye kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen PKK'lı Sayısı 26'ya Yükseldi (3)

ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 26'YA ÇIKTI

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren devam eden çatışmada, şimdiye kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde devam eden çatışmanın bilançosunu açıklayan Şırnak Valiliği'nden yapılan son yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Nalaguva Tepe bölgesinde bugün saat 13.40'ta Hava Kuvvetlerimizin ateşi ile 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren bölgede devam eden operasyonlarda toplam 26 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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