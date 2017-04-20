Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen PKK'lı Sayısı 16'ya Yükseldi - Fotoğraflar

Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen PKK'lı Sayısı 16'ya Yükseldi - Fotoğraflar

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Şırnak, PKK