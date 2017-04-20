Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen PKK'lı Sayısı 16'ya Yükseldi (2)

1'İ YARALI 3 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bestler-Dereler bölgesinde devam eden çatışma ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan ikinci yazılı açıklamada, 1'i yaralı 2'si ölü olmak üzere 3 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının da 19'a çıktığı belirtilrdi. Açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 16 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiş olup toplam 19 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.