Şırnak'ta, Engelli Hizmet Alımı

Şırnak il Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışmak üzere yapılan, engelli hizmet alımı adayları kura sonucu açıklandı.



Şırnak çok programlı lisesi konferans salonunda düzenlenen kura çekimine, Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut ve Şırnak 1. Noter vekili hazır bulundu.



Türkiye genelinden bin 471 adayın başvurduğu isimler, noter vekili tarafından torbaya konularak asıl ve yedekler teker teker belirlendi.



Kura çekimi sonucu, 9 asıl 9 yedek isim belirlenerek Milli Eğitim hizmetli kadrosu adayı oldular.



Kurada ismi çıkan adaylar salonda büyük bir sevinç yaşadı.



Kura çekimi sonrasında belirlenen 9 asıl ve 9 yedek isimlerden 3 kişi, 7 Şubat'ta yapılacak mülakatın ardından belirlenecek.