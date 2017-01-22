Şırnak'ta Çocukların Yerde Bulduğu Cisim Patladı: 2 Yaralı

ŞIRNAK'ta, 8 yaşındaki Emre ve 7 yaşındaki Vezir Barış kardeşler, yerde buldukları ve terör örgütü PKK'nın önceden gizlediği sanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.



Olay bugün saat 13.30'da merkez Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Emre ve Vezir Barış kardeşler yerde bir cisim bularak kurcalamaya başladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın önceden yere döşeyip gizlediği sanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Emre ve Vezir Barış kardeşler çağrılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşlerden Vezir Barış'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulunduktan sonra soruşturma başlattı.



Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İl merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu iki çocuk yaralanıp Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştır" denildi. - Şırnak