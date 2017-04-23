Şırnak'ta Çatışma: 2 Şehit

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 37 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.



Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon devam ediyor.



(Melih Yiğit / İHA)