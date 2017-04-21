HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Şırnak'ta Çatışma: 2 Şehit
BİST
92.823 %0,85
DOLAR
3,6399 %-0,04
EURO
3,9003 %-0,14
PARİTE
1,0712 %-0,05
ALTIN
149,80 %-0,20
FAİZ
11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Suudi Arabistan'ın Güvenliğinde Türkiye İm...
Erdoğan ve Putin Görüşmesi 3 Mayıs'ta
Şırnak'ta Çatışma: 2 Şehit
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.
21 Nisan 2017 Cuma 11:32
Şırnak
'ta 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9525815] Dunya.com
Çatışma
,
Şırnak
,
Şehit
,
Erbaş
,
Er
,
Asker
10
98
33
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
Böyle fırsatçılık görülmedi! Ayda 4,5 milyon TL kazanıyorlar
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
Beşiktaş borsada 1 gecede çakıldı
Dolar güne nasıl başladı?
Zabıtalara kızdı kendi işinin patronu oldu
Şırnak'ta çatışma çıktı: 2 asker şehit oldu