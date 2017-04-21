Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Şırnak'ta Çatışma: 2 Şehit
Ara
BİST 92.823 %0,85
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0712 %-0,05
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Şırnak'ta Çatışma: 2 Şehit

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Şırnak'ta Çatışma: 2 Şehit

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çatışma, Şırnak, Şehit, Erbaş, Er, Asker