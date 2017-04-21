Şırnak'ta Çatışma: 2 Şehit, 2 Yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasındaki Andaç mevkiindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, bir grup PKK'lı terörist, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasında, Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Askerlerin durumu fark etmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir üsteğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. - ŞIRNAK