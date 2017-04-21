Şırnak'ta çatışma: 2 şehit, 2 asker yaralı



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda biri üsteğmen, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ediyor.