Şırnak'ta çatışma 2 asker şehit



Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..



Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.