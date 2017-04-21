Şırnak'ta Çatışma 2 Asker Şehit

Şırnak'ta çatışma 2 asker şehitŞırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şırnak'ta Çatışma 2 Asker Şehit

Şırnak'ta çatışma 2 asker şehit

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..

Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Çatışma, Uludere, Şırnak, P.K.K., Sabah, Terör, Şehit, PKK, Erbaş