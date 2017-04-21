Şırnak'ta Çatışma Çıktı: 2 Asker Şehit, 2 Asker Yaralı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

SON BİR HAFTADA 45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamında Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.