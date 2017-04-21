Şırnak'ta Çatışma: 2 Asker Şehit (4)
ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİŞırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan piyade üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile piyade uzman çavuş Davut Kayalı için, Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ
Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan piyade üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile piyade uzman çavuş Davut Kayalı için, Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, silah arkadaşları, korucular ve vatandaşlar katıldı.
Şehitlerin Türk Bayrağı'na sarılı naaşları katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit piyade üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın naaşı Ankara'ya, şehit piyade uzman çavuş Davut Kayalı'nın naaşı ise Gaziantep'e gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.