Şırnak'ta Çatışma: 2 Asker Şehit (2)
ÜSTEĞMEN VE UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDUŞırnak'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'ndeki Kopki üs bölgesinin emniyetini sağlayan askerlere PKK'lıların saldırması sonucu çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Üsteğmen, diğerinin ise uzman çavuş olduğu belirtildi.
ÜSTEĞMEN VE UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Şırnak'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'ndeki Kopki üs bölgesinin emniyetini sağlayan askerlere PKK'lıların saldırması sonucu çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Üsteğmen, diğerinin ise uzman çavuş olduğu belirtildi. Yaralanan 2 askerin Şırnak'ta tedavisi devam ederken, 2 şehit asker için Şırnak'ta uğurlama töreni yapılması bekleniyor.
Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon da devam ediyor.