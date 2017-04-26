Şırnak'ta Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtıldı

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere, Beytüşşebap, ilçe belediyeleri ile Fındık, Sırtköy, Kumçatı, Başverimli, Görümlü belde belediye başkanları ve ilimiz genelinde faal durumda bulunan spor kulüplerine, bin 780 adet eşofman takımı ve bin 780 adet tişört-şort takımı olmak üzere toplam 3 bin 560 adet spor malzemesi dağıttık" dedi.



Vali Yardımcısı Ali Arıkan ise, "İlimizde sporun gelişmesi adına yapılan çalışmalar artarak devam ediyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, il ve ilçelerde yapılan halı sahalar ve kapalı spor salonları ile ilimiz sportif anlamda zengin bir altyapıya sahip olacaktır. Böylece yakın bir gelecekte Şırnak'ın sportif başarılarını birlikte göreceğimizi ümit ediyorum. Yaptıkları desteklerden ötürü Gençlik Spor Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, bugün dağıtımını yaptığımız spor malzemelerinin kulüplerimize hayırlı olmasını ve sporcularımıza başarılar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK